البيت الأبيض: خطوات تتّصل باستخدام أصول روسية مجمّدة سيتم إعلانها في قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الأبيض إنه سيتم خلال قمة مجموعة السبع التي ستُعقد هذا الأسبوع في إيطاليا الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمّدة وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا.

واكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريح لصحافيين انه "سنعلن عن خطوات جديدة نحو تحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمّدة لفائدة أوكرانيا".

وأضاف "أعتقد أنكم ستشهدون إجماعاً هنا في مجموعة السبع في ما يتعلّق بالعمل على استخدام هذه الأصول المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار".

ويأمل قادة المجموعة بالتوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.