البابا ومودي وزيلينسكي ضمن قائمة المدعوين لقمة مجموعة السبع في إيطاليا

ضمّت القائمة الرسمية للضيوف المدعوّين لحضور قمّة مجموعة السبع التي ستعقد هذا الأسبوع في إيطاليا أسماء قادة عديدين من بينهم خصوصاً البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى العديد من القادة العرب.

وستناقش القمّة خصوصاً الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة وسيحضرها ضيوف لن يشاركوا في مناقشاتها الرسمية بل في اجتماعات ستجري على هامشها.

وفي خضمّ التوترات العالمية المتصاعدة، سيجتمع في منتجع بورغو إغنازيا الساحلي الفخم في بوليا جنوبي إيطاليا قادة الدول السبع وهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيراه الياباني فوموي كيشيدا والكندي جاستن ترودو والمستشار الألماني أولاف شولتس إضافة إلى مضيفة القمّة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.

ودعت ميلوني للمشاركة في النقاشات غير الرسمية لهذه القمّة قادة آخرين نشرت أسماؤهم الثلاثاء ضمن قائمة الضيوف.

وضمّت قائمة الضيوف عدداً من القادة الأفارقة، من بينهم خصوصاً الرؤساء الجزائري عبد المجيد تبّون، والتونسي قيس سعيد، والكيني ويليام روتو، والموريتاني محمد ولد الغزواني.

وستكون أفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع الخميس.

وستلي تلك الجلسة الافتتاحية جلسة مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، ثم مناقشات حول أوكرانيا التي تُعتبر الموضوع الرئيسي للقمة والتي سيشارك فيها زيلينسكي، قبل مأدبة عشاء رسمية.

كما تشمل قائمة الضيوف التي نشرت الثلاثاء الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان، والأرجنتيني خافيير ميلي، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن يحضر كذلك الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك أيضاً العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقًا للقائمة الرسمية.