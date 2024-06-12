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الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مصدر أمني لمراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة المستوصف، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين.

استشهد طفل وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة رفح.

كما استشهد 7 مواطنين  وأصيب عدد آخر بعد  قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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