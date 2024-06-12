كرامي: باسيل فتح الأيدي للحل وسيحضر أي جلسة تشاور أو حوار يدعو لها بري

كشف النائب فيصل كرامي في حديث لـ"الجمهورية" الى أنه "في اللقاء مع وفد "لبنان القوي" ظهر أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فتح الأيدي للحل والحوار، لأنّ ظروف البلد، في رأيه، لم تعد تتحمّل مزيداً من الازمات، خصوصاً قي ظلّ الحرب الدائرة على الجنوب، ولذلك يجب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار كرامي الى أن باسيل أكد له أن التكتل سيحضر اي جلسة حوار او تشاور يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن المهم هو تأمين نصاب الـ 86 نائباً (أكثرية الثلثين) ليدخل التشاور او الحوار سواءً مع "القوات اللبنانية" وبعض الاطراف الاخرى او من دونها، طالما انّ الميثاقية ستكون مؤمّنة.
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