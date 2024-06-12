الجميّل: لا يبدو أن حزب الله مستعد لانتخاب رئيس طالما هو في خضم حرب مع إسرائيل

رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، أنه "لا يبدو أن حزب الله مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة راهناً، لانتخاب رئيس طالما هو في خضم حرب مع إسرائيل، معتبرا أن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه".

ونبّه الجميل في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "هناك من يحاول، من خلال بعض المبادرات، رمي كرة التعطيل في ملعب المعارضة، مؤكدا التصدي لهذه المحاولات". ولفت الى ان "ما يعنينا هو النتيجة لا الشكل. فإذا لم تكن هناك ضمانات بخصوص 3 نقاط أساسية، عندها يكون أي تشاور دون جدوى".

وأوضح أن "النقطة الأولى ترتبط بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، مهما كانت نتيجة التشاور والثانية ترتبط بتأمين النصاب والثالثة هي وجود استعداد للبحث بمرشح ثالث يستطيع أن يجمع كل اللبنانيين ويضع البلد على سكة الحل".