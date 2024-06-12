شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، بلدة بوان بإقلي شمال جولا، جنوب غرب كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم، إن مركز الزلزال على عمق 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سي.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم، إن مركز الزلزال على عمق 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سي.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.