شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، بلدة بوان بإقلي شمال جولا، جنوب غرب كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم، إن مركز الزلزال على عمق 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سي.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

