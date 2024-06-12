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زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية

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واس - سيئول 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بلدة بوان غرب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، بلدة بوان بإقلي شمال جولا، جنوب غرب كوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم، إن مركز الزلزال على عمق 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب سي.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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