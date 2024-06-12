شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برلمانية للشيوخ تكشف بالأرقام مؤشرات قوة مصر الناعمة بمجال الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

سلطت الدراسة البرلمانية التي تحمل عنوان "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" وأقرها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأحالها إلي رئيس الجمهورية، الضوء علي أهمية الصناعات الإبداعية باعتبارها ركيزة التقدم في الدولة المصرية التى آمنت بأن الإبداع هو الذي سيقود التغيير الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.

ووفقا للدراسة البرلمانية، أخدت الدوله المصرية خطوات جادة في هذا الخصوص كما تفيد ذلك مؤشرات الاقتصاد والتكنولوجيا الدولية، حيث كشفت عن أن أداء مصر يمثل نقطة انطلاق مناسبة نحو تطوير قواها الناعمة وزيادة دورها في جهود التنمية المستدامة والتحول المعرفي، إذ تحتل مصر المرتبة (43) في مؤشر صادرات الخدمات الإبداعية والثقافية، والمركز (39) دوليًا في مؤشر صادرات السلع الإبداعية بدليل المعرفة العالمي الصادر عام (2018).

وتشير الدراسة البرلمانية التي أقرها مجلس الشيوخ، أن التقارير تقدر معدلات أدائها بدليل الابتكار العالمي بالمرتبة (28) من ضمن (126) دولة في مجال السلع الإبداعية في ذات العام .

وحسب التقرير البرلماني فأن التقارير التحليلية الدولية للإبداع والابتكار تعتبر هذا الأداء إحدى نقاط قوة مصر في مجال القوى الناعمة.