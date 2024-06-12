شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر يطالب أمناء الحزب بتبنى أفكار تطويرية بمجال العمل العام والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، اجتماعا تنظيميا، لوضع أطر الهيكلة الحزبية وفق خطة العمل التطويرية بما يتوافق ورؤية القيادة السياسة خلال المرحلة القادمة في ضوء القرارات الصادرة، بشأن إعادة الهيكلة التنظيمية للمواقع والمناصب الحزبية وضخ دماء جديدة بما يتوافق ومتطلبات المرحلة المستقبلية، وتعظيم دور الحزب من خلال زيادة تدفق الاسهامات التي تخدم العمل العام والتي تثرى الحياة الاجتماعية و السياسية بالقطر المصرى، في ظل رؤية الدولة لقيادة المرحلة القادمة وفق توجهات القيادة السياسية في ترسيخ المحاور الاستراتيجية التي ترتكن عليها اركان الجمهورية الجديدة، وتزامناً مع التغيير الوزاري والحكومي القادم، بما يهدف لتحقيق تلك الاستراتيجيات البناءة .

شارك في الاجتماع كلا من نواب رئيس الحزب وأمناء ومساعدى الأمانات المركزية وبعض أمناء المحافظات التي تم تدشينها حديثاً، ذلك تمهيدا لطرح رؤية الحزب المستقبلة في ضوء اعادة الهيكلة التنظيمية ابتداء من المناصب الحزبية العليا امتداد الى كافة المواقع الحزبية المختلفة .

وقالت "مديح" أن قطار التغيير الفعلى قد بدء بالتحرك، لمواكبة متطلبات المرحلة السياسية القادمة و التي تطرح نفسها بقوة في ظل المتغيرات على الساحة الداخلية والخارجية، والتي تتطلب العمل بكل جهد على التواجد الميداني بالشارع المصرى وعمل الفاعليات والمبادرات التي تمس وترفع عن كاهل المواطنين وطنأ الاعباء الاقتصادية المحملة عليهم وفق معطيات مرحلية تتجه نحو الأفضل في ظل توجيه القيادة السياسية بتشكيل وزاري مرتقب يعقبه حركة المحافظين.

وشهد الاجتماع استعراض كافة نقاط القوة والضعف لعمل أمناء المركزية خلال المرحلة السابقة من النصف الأول من العام الحالي، وحثهم على زيادة دعم نقاط القوة لديهم واستغلالها الاستغلال الأمثل للتطلع نحو تحقيق نتائج تواكب التطلعات الحزبية المستقبلية .

كما تم التأكيد على ضرورة معالجة كافة نقاط الضعف من خلال دراسة كافة المسببات ومواجهة كافة أوجه التقصير للقضاء على تلك نقاط الضعف، بالإضافة الى طرح الرؤية المستقبلية للحزب لاعادة ترتيب موقعه بين عمل الأحزاب النشطة و التي تصب في نهاية الى تدعيم الرؤية الإصلاحية للقيادة السياسية و دعم محاور البناء و التنمية.

وتم تكليف كافة أمانات المركزية بوضع خطط عمل غير مسبوقة تتبني أفكار تطويرية تخلق طفرة حقيقية في مجال العمل العام و تخدم و تمس عمومو المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة الي الاشارة الي رؤية القيادة السياسية في محور بناء الانسان المصري في كافة المجالات و بالأخص مجالي التعليم والصحة وتكليف كافة قطاعات الدولة و مؤسساتها الحكومية والمدنية في دعم ذلك المحور الرئيسي الذي يعد أحد المحاور الاستراتيجية التي ترتكن عليها اركان الجمهورية الجديدة.

كما بحث الحزب إطلاق مبادرة البيوت المنتجة لخلق بيئة مجتمعية منتجة و تحويل ما يسمى بأنماط الاستهلاك الاعتيادية إلى انماط استهلاك مستدامة، وتم وضع أطر إجرائية تهدف إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في الاداء وتنفيذ خطط عمل الأمانات بشكل احترافي يحول دون الوقوع في اخطاء تشكل مانعه في تحقيق المستهدف، و تحفيز جميع السادة الحاضرين من خلال التأكيد على أن المكتسبات التي يحصل عليهم الكادر الحزبي تخضع في المقام الأول إلى معايير موضوعية تستند على مدى وفائه بالتزاماته الحزبية و اسهاماته في تطوير حزبه.