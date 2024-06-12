اطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان ودوي صفارات الإنذار في طبريا لأول مرة

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، "دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى".
كما افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ تشرين الاول الماضي".
كذلك اشارت قناة "الجزيرة"، الى "إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى".
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