الجميّل بحث مع المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان موضوع النازحين السوريين والوضع في الجنوب

التقى رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في زيارة تعارف، وتم عرض لمجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وكان، بحسب بيان، شرح مسهب، لموقف الكتائب من الملفات المطروحة ولا سيما موضوع النازحين السوريين والانتخابات الرئاسية والحرب الدائرة في الجنوب، وتم التأكيد على "ضرورة حماية سيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان لاسيما الـ1701 والـ1559 ودور الأمم المتحدة في هذا الإطار.
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