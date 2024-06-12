الجيش الإسرائيلي: اندلاع عدد من الحرائق في الشمال نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عن "رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان"، مشيرا الى "اندلاع عدد من الحرائق في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ".

واكد الجيش الاسرائيلي ان "دفاعاتنا اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة ما أدى إلى اندلاع حرائق".