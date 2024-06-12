إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان ردًا على إطلاق دفعات من الصواريخ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "الجيش بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان ردًا على إطلاق دفعات من الصواريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة".

في هذا السياق، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" قد نعى القيادي طالب سامي عبدالله من بلدة عدشيت و3 من عناصره، والذين ارتقوا "شهداء على طريق القدس" وفق بيانات للحزب.

وليل أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بغارات بلدة جويّا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.