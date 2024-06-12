أفادت معلومات "النشرة" بأن بعض إستطلاعات الرأي تشير إلى أن الشارع المسيحي يؤيد بأكثرية كبيرة إجراء أي نوع من المشاورات أو الحوار أو التشاور، تحت قبة المجلس النيابي أو خارجها.
وأشارت المعلومات إلى أن هذا الشارع لا يمانع حتى أن يكون ذلك برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، طالما أن النتيجة من الممكن أن تؤدي إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الشارع المسيحي يؤيد بأكثرية كبيرة إجراء أي نوع من المشاورات طالما النتيجة ستكون إنتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.