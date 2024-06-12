بنية تحتية عسكرية ضخمة في سيناء .. الإعلام العبري يزعم : مصر تبيت النية لشن حـ ـرب ضد إسـ ـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - "42 ألف جندي مصري مستعدون في سيناء".. مخاوف من جيش مصر و"العرجاني" في اسـ ـرائيل

زعمت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية أن مصر تبيت النية لشن حـ ـرب ضد إسـ ـرائيل، وأنها بنت بنية تحتية عسكرية ضخمة في سيناء تمهيدا لهذه الحـ ـرب.

وقال إيلي كلوتستين، الباحث الإسـ ـرائيلي في معهد "مشغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصـ ـهيونية، في تقرير له نشره موقع "makorrishon" الإخباري الإسـ ـرائيلي، إنه على الرغم من عدم وجود مخاوف حاليًا من أن تحاول القاهرة شن هجـ ـوم مباشر على الجيش الإسـ ـرائيلي عبر شبه جزيرة سيناء، إلا أن الواقع بعد 7 أكتوبر يتطلب منا الاستعداد، قدر الإمكان، لكل سيناريو محتمل.