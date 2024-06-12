مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بداخله

ياسر رشاد - القاهرة - قام عدد من المستعمرون الصهيونيون باقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وأدوا طقوساً تلمودية داخله تزامناً مع ما يسمى عيد "الأسابيع العبري" اليهودي.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدت مجموعات اخرى من المستعمرين صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل .

وقدرت مصادر محلية أعداد المستعمرين المقتحمين للأقصى وحائط البراق بمئات المستعمرين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباحا لتأمين عبور المستعمرين الى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عدوانها لوحشي برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.