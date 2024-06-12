حزب الله يعلن مقتل القيادى أبو طالب فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

قُتل قيادى ميدانى بارز فى حزب الله، ليل الثلاثاء، فى غارة جوية إسرائيلية فى جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين، حسبما نقلت "سكاى نيوز" .

ونعى حزب الله، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قائداً بارزاً في صفوفه قضى بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنه "القيادي الأعلى" في الحزب الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله واسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر.

في بيان نعى حزب الله "القائد طالب سامي عبد الله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان".

وأكّد مصدر مقرّب من حزب الله أنّ القيادي الميداني الكبير قضى بضربة إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء بلدة جويا الواقعة في جنوب لبنان على بُعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.

من جهته، قال مصدر عسكري إن "قيادياً ميدانياً رفيعاً في حزب الله قتل في غارة اسرائيلية على بلدة جويا في جنوب لبنان إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين"، بدون أن يوضح ما إذا كانوا كذلك مقاتلين أو قياديين في الحزب.

الأونروا تدعو لوقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها

دعت مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوليت توما، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها.

وأكدت توما - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية، عقب انتهاء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة - ضرورة دعم الوكالة لإعادة أكثر من 600 ألف طفل حرموا من التعليم، مضيفة أن هناك حاجة لبذل الكثير من الجهد للتوصل لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي.

وقد اختتمت أمس /الثلاثاء/ في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة بإجماع المشاركين على أهمية وقف إسرائيل للحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٥٠ من الحرب مخلفة عشرات الشهداء وأعداد كبيرة من الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة وصل منها للمشافي ٤٠ شهيداو ١٢٠ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٧١٦٤ شهيد و ٨٤٨٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الشهر الثاني على التوالي عمليات قصف ونسف المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونسفت مربع سكني في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح ومربع آخر في حي البرازيل شرق المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خربة العدس و مخيم الشابورة ومخيم يبنا وحي تل السلطان في مدينة رفح.

وارتقى شهيد وإصابات وصلت الأوروبي باستهداف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة ابو قرقوش شمال رفح.

وقتل جيش الاحتلال خلال ٢٤ ساعة ثلاثة مزارعين في مدينة رفح وتم المواطنون من انتشال جثامين متحللة لأعداد اخرى.

وفي خان يونس تواصل القصف المدفعي على شرق المدينة.



غزة والشمال

وفي مدينة غزة ارتقى ٢١ شهيدا في سلسلة غارات خلال ٢٤ ساعة شملت منازل وتجمعات للمواطنين.

وفجرا ارتقى سبعة شهداء بقصف الإحتلال منزلاً لعائلة الفيومي في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكان اربعة مواطنين استشهدوا في قصف تجمع للمواطنين بشارع الثلاثيني بحي الصبرة وثلاثة مواطنين في قصف تجمع آخر بشارع اليرموك وسط المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال ان مسيرة تابعة له اغتالت فلسطينيا اقترب من السياج نحو مجلس مستوطنات أشكول بغلاف غزة



وسط القطاع

وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقعت اصابات في قصف الاحتلال لخيام النازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية الخاصة شرق مخيمي البريج والمغازي بعد عشرة ايام من بدايتها.