باقري كني: ننصح الصهاينة بعدم الانتقال من حفرة غزة إلى بئر لبنان والمقاومة لن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم

أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إلى "أننا ننصح الصهاينة بعدم الانتقال من حفرة غزة إلى بئر لبنان".

ولفت، في تصريح لشبكة "روسيا اليوم" نقلته وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أنّ "المقاومة، سواء في فلسطين أو في لبنان، لديها من القوة ما يجعلها لن تسمح للصهاينة بتحقيق أي من أهدافهم".

وأكّد "أننا لن ننصح الصهاينة أبدًا بالرجوع إلى فشل عامي 2000 و2006 الذي عانوا منه في لبنان. لقد تعرضوا لهزائم تاريخية على يد الشعب اللبناني والمقاومة".

وقال باقري كني: "يجب أن أؤكد أن ما يجري في غزة؛ ليس صراعاً بل جريمة حرب واضحة وإبادة جماعية واضحة ضحيتها الشعب الفلسطيني المظلوم والصهاينة كمعتدين ومجرمين ومحتلين هم السبب الرئيسي لهذه الجريمة والأميركيون هم الداعم الرئيسي للصهاينة في هذه الجرائم".

وذكر أنّه "بعد استمرار جرائم الصهاينة في غزة، انتفضت المقاومة في كل مكان في المنطقة لنصرة المظلوم والوقوف ضد الظالم. بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان واليمن. وسر صمود المقاومة واستقرارها وانتصارها، حتى أمام التحالف الغربي بقيادة أميركا وبريطانيا في اليمن، هو أن المقاومة متجذرة في الشعب".