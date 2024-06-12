أعلنتا الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنّ "21 فريق إطفاء و8 طائرات يواصلون إخماد الحرائق جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان".
بدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ "170 قذيفة وصاروخ أطلقت منذ الصباح من لبنان باتجاه شمال إسرائيل".
ومنذ صباح اليوم، نفّذ "حزب الله" 10 عمليات عسكرية جاء بعضها في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي أمس في جويا.
وكان "حزب الله" قد نعى القيادي طالب سامي عبدالله من بلدة عدشيت و3 من عناصره، والذين ارتقوا "شهداء على طريق القدس" وفق بيانات للحزب.
وليل أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بغارات بلدة جويّا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية: 21 فريق إطفاء و8 طائرات يواصلون إخماد حرائق جراء صواريخ أطلقت من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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