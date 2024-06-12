زغيب للنشرة: ما تقوم به بلدية زحلة هو تطبيق القانون وعدد النازحين إنخفض من 43 ألف في العام 2016 إلى نحو 13 ألف

أوضح رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل أسعد زغيب، في حديث لـ"النشرة"، أن عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير الشرعيين في المدينة الصناعية في زحلة جاءت بعد التقدم بطلب لإزالته نتيجة قرار قضائي، مشيراً إلى أن ما تقوم به البلدية هو تطبيق القوانين، ولذلك ليس هناك من "ضجة" حول ما تقوم به من إجراءات، بالرغم من النتائج التي تحققت على هذا الصعيد.

وأشار زغيب إلى أن هذه ال​سياسة​ المعتمدة من قبل البلدية أدت إلى إنخفاض عدد النازحين من 43 ألف، في العام 2016، إلى نحو 13 ألف و700 في الوقت الراهن، مؤكداً أن البلدية تتحرك عند وجود أي مخالفة، أما في حال عدم وجود مخالفة فإن التحرك يأتي بناء على طلب الأهالي.

ورداً على سؤال حول الأماكن التي توجه إليها النازحون بعد تفكيك المخيم، أوضح زغيب أن لا معلومات لديه حول هذه المسألة، لكنه لفت إلى أنه في الماضي كانوا يغادرون إلى الأماكن المحيطة بالمدينة، موضحاً أنه عند قرار فرض رسوم عليهم في الماضي، تتعلق بالسكن والنفايات، بدأوا بالمغادرة، موضحاً أن المخيم الذي فكك يوم أمس يُعد صغيراً بالمقارنة مع ما حصل في السابق.