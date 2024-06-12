حزب الله: استهدفنا مواقع راميا والراهب والسماقة بالقذائف المدفعية والاسلحة الصاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع راميا بالقذائف المدفعية.

وفي بيان آخر، كشف حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع الراهب بالقذائف المدفعية.

كما اعلن الحزب ان مجاهدوه استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏