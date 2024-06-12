اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع راميا بالقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر، كشف حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من قبل ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع الراهب بالقذائف المدفعية.
كما اعلن الحزب ان مجاهدوه استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا مواقع راميا والراهب والسماقة بالقذائف المدفعية والاسلحة الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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