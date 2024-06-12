المجلس الوطني للاعلام: نأمل أن يتراجع الحبتور عن قرار إغلاق قناة "HTV" وسيجدنا إلى جانبه

أسِف رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، لقرار رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور إغلاق قناة "HTV" اللبنانية التي رفع فيها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع توصية لمجلس الوزراء بمنحها ترخيصا، "كون هذه القناة التزمت بضوايط القانون المرئي والمسموع 382/94 وقانون البث الفضائي 531/96 وخصوصا لجهة الموضوعية وصحة الخبر وعدم الإثارة السياسية أو الطوائفية والتعرض للغير والإضرار بأمن المجتمع".

وقال: "وكان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد بارك سلفا قرار خلف أحمد الحبتور لإنشاء هذه القناة ولم يلمس أي اعتراضات من أي جهة سياسية أو غير سياسية خصوصًا أن هذه القناة فسحت المجال أمام توظيف أكثر من 300 صحافي لبناني ومنتج ومصور وتعيد الإعتبار للاعلام اللبناني الذي يتميز عن غيره بالحرية الإعلامية ويفسح المجال أمام التعبير الحر".

وأمل أن يعود خلف أحمد الحبتور عن "قراره بوقف القناة وأن يعتبر ان كل الحمايات القانونية وغير القانونية متوفرة. ويقينا لا أحد يريد أن يلحق الضرر بالعاملين بها أو بفريقه، كما سيجد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع إلى جانبه دوما وصراحة عند أي تعرّض مجحف لهذه القناة من أي جهة كانت".