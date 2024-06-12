"حزب الله": استهدفنا ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو في جويا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية".

وكان "حزب الله" قد نعى القيادي طالب سامي عبدالله من بلدة عدشيت و3 من عناصره، والذين ارتقوا "شهداء على طريق القدس" وفق بيانات للحزب.

وليل أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بغارات بلدة جويّا، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.