تدريب وبناء قدرات.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للري والمعهد العالي للهندسة بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بخصوص توقيع بروتوكول تعاون بين "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري" و"المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور"؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبَين في مجال التدريب وبناء القدرات .

وقال سويلم إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتنمية ورفع القدرات؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على التدريب والبحث العلمي في مجالات عديدة، بالإضافة إلى إثراء الجانب التدريبي والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبي معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا من خلال تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبَين والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز ومعهد العبور .

ويُعد هذا البروتوكول هو الثاني من نوعه في التعاون بين الوزارة والجهات البحثية، حيث تم مؤخراً بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤ توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبَين في مجال التدريب وبناء القدرات .

وأشار الوزير إلى المجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخرًا لتطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يُسهم في رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للمحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، كما تم وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقي في الوظائف بتخصصاتها المختلفة وربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفاؤها قبل الترقي؛ بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عددًا من الدورات المتخصصة طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة .

جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يمثل الذراع التدريبية لوزارة الموارد المائية والري، ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضًا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه (٧) فروع تغطي محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانات تدريبية متميزة؛ حيث يتم تدريب نحو (٦٠٠٠) متدرب مصري و(٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنويًّا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، ويتمتع المركز بإمكانات لوجستية متميزة، عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و(٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل، و(٥) معامل هندسية مجهزة، و(٥) معامل للحاسب الآلي، ومكتبة تحتوي على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و١٠ أجنحة فندقية، و٢ مطعم، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .