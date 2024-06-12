شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى: نستلهم منه التضحية والفداء والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ صباح يوم ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد الرازق، فى نص البرقية:" الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير، يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى والأمنيات القلبية، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتابع:" ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أننا نستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لمّا فيه خير البلاد والعباد".