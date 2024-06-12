شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تدعو محافظة الجيزة لحل مشكلة 175 أسرة تعانى من عدم توصيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، منذ قليل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عامًا بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 من مايو سنة 2024.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، مطالبا ممثل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتوضيح دورها في حل الأزمة الخاصة بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم وهم 175 أسرة.

وانتقد السجيني، القيادات التنفيذية في محافظة الجيزة ممثلة في سكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني بسبب عدم تقديم أي حلول فعلية لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم، مؤكدا على أن الجلسة القادمة ستكون بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لإنهاء الأزمة.



كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 7200م 2 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، طرق وتشجير وإنارة وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.