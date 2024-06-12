شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الأردن تستهدف الحشد الدولى لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة، تستهدف الحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي داعم بلا حدود للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.



وأكد عضو مجلس النواب، أن المؤتمر الدولي لإغاثة غزة يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية الملائمة وتجاوز التحديات التي تعترض توصيلها وحماية المدنيين.



وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين.



وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل السريع للمجتمع الدولي لوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مما يحمل رسالة قوية بضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، والتي أكد فيها الرئيس السيسي على ضرورة تقديم الدعم العاجل لأهلنا في غزة وتعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بتحديات كبيرة، وتؤكد مجددًا أن مصر لن تتخلى عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة،كما إن هذه الكلمة تعبر عن موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل دائمًا داعمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة وتعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار، والتحرك العاجل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الأهالي في غزة، يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية توفير عدد كافٍ من الشاحنات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ يستهدف توفير مخزونات كافية من المواد الإغاثية.