شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: التنسيقية حل سحري لدعم تواجد الشباب في الحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين تعتبر الحل السحري لدعم وجود الشباب في الحياة العامة المصرية، وتعزيز وجودهم السياسي و التنفيذي، و هي الخطة التي سارت بمرونة و تطور كبير خلال السنوات الماضية، مقدما التهنئة لهم بمناسبة مرور 6 سنوات على إنشائها، وهو الرقم الذى يضع مسئوليات جديدة، تنضم للمسئوليات السابقة، وهو الأمر الذى يتوافق مع شعارها العظيم " سياسة بمفهوم جديد".

وأضاف مطر، أن مميزات التنسيقية تتمثل في عدة نقاط جوهرية، أهمها ارتباط الشباب بعضهم ببعض، فهم تقريبا في سن متقارب، ولذلك نشأت بينهم علاقات انسانية كبيرة، وهذا مسار يجب دعمه و تعزيزه بشكل مستمر، كما أن التنسيقية تميزت في امر اخر وهو مجال تطوير و رفع القدرات، والتدريب لاعضائها، وهي شئون ترفع من قيمة الفرد داخل الكيان، ويعود بالنفع على الدولة ككل، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين تمثل فرصة حقيقية وواضحة للشباب، وعليهم السير فيها، والعمل في اطارها، والثقة في تكوينها، لانها قادرة على التطور والتكيف مع كافة الاوضاع، وأحلام شبابها ستسندها دائما، وستدعم كل خطط التطوير.

ووجه "مطر"، رسالة للشباب المصري الذي يرغب في العمل العام، عليه متابعة التنسيقية ومواقعها المعلنة، واتخاذ الطرق المعلنة في التقديم، باعتبارها فرصة حقيقية، و هي وسيلة متطورة و مرنة، وتمتلك مميزات جيدة للغاية، استطاعت مواجهة تحديات الحياة السياسية في مصر.

كما وجه رسالة للأحزاب المشاركة في تحالف الاحزاب المصرية، قائلا:" عليكم تنشيط كافة امانات الشباب، واللجان المعنية، بهدف صناعة كوادر تستطيع المشاركة بفاعلية في الحياة العامة، ويمكنها الانضمام للتنسيقية، مما يصنع فرص جديدة لدعم كوادر الشباب في احزابنا".