شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات الديمقراطى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمرور 6 سنوات على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت لحالة سياسية وطنية جامعة، استطاعت فيها أن تصنع شباب قادرون على الفرز والتأثير، وتقديم رؤية وطنية منضطبة و مبتكرة في نفس الوقت.

وقال السادات، في بيان اليوم، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلي دائما من لغة الحوار، ونحن نري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لدراسة المشكلات ومن ثم الوصول إلي التشخيص والعلاج من أجل الوصول إلي بر الأمان في مرحلة هي الأخطر في تاريخ الوطن.

وأشاد السادات، بما حققته التنسيقية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أداء التنسيقية سواء في جلسات مجلسي النواب والشيوخ أو الحوار الوطني تؤكد أننا أما سياسيين يدركون تمام جميع التحديات التي تواجه الوطن، مشيرا إلي أن التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد.