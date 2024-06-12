شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: التنسيقية إضافة قوية للعمل السياسى وكوادرها محل فخر للجميع والان مع تفاصيل الخبر

توجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ذكرى مرور 6 سنوات على تأسيسها، مؤكدا أن التنسيقية كانت إضافة قوية للعمل السياسي، ونجحت في تقديم عدد كبير من الكوادر التي كانت محل فخر لنا جميعا، باعتبارها نموذج للشباب المصري القادر على المشاركة بفاعلية في صناعة القرار.

وقال "الجندي"، إن نواب التنسيقية كان لهم دور بارز في مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) وكانوا دائما لديهم إضافات مهمة في المناقشات والقضايا المطروحة تحت القبة، كما أنهم فجروا عدد من القضايا والملفات المهمة كذلك الحال بالنسبة لكوادر التنسيقية الذين تواجدوا داخل المواقع التنفيذية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التنسيقية أصبحت عبر منصاتها الإعلامية منصة لجميع القوى السياسية فتحت أبوابها للجميع للتعبير عن أرائه ومواقفه من القضايا المختلفة، مشددا على أنه بعد مرور 6 سنوات على تأسيس التنسيقية أؤكد أن حجم التحديات أصبح أكبر ولكن كلى يقين أن القادم سيكون أفضل وأن التنسيقية قادرة على تطوير أدائها باستمرار وتقديم كل ما هو جديد.