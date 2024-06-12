اميل لحود: المقاومة هي المتحكمة في الميدان على الرغم من تفوق العدو في التسليح بأشواط

توجه النائب السابق اميل لحود "بالتعزية الى المقاومة وأهالي الشهداء الأبطال الذين هم، وقافلة من الشهداء قبلهم، يقومون بأسمى مهام وطنية دفاعا عن كرامة وأرض وأمن اللبنانيين".

واشار في بيان، الى "إن هذه المعركة أثبتت، مع مرور الأيام، بأن المقاومة هي المتحكمة في الميدان، على الرغم من تفوق العدو في التسليح بأشواط، ولكن ما ينقصه هو العنصر الأهم والأساسي وهو إرادة القتال التي تملكها المقاومة الى أقصى الدرجات".

ورأى لحود أن "هذه الحرب التاريخية التي تحصل مساندة لغزة وأطفالها الذين يذبحون يوميا هي حرب نهاية هذا الكيان الوهم الذي استمر منذ 75 عاما الى أن كسره المقاومون بنضالهم".