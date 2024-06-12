بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في أهمية دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين فرص العمل، والانماء المتوازن والتنمية المستدامة. كما عرض بوشكيان سبل دعم البنك الدولي للصناعة اللبنانية لتنمو وتزدهر، ويكبر حجم القطاع وتتعزّز الاستثمارات الصناعية.

كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان بحث مع البنك الدولي في تأمين فرص العمل والانماء المتوازن والتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.