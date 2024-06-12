أجرت المنسقة العامة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت زيارة تعارفية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبحضور النائبة ندى بستاني. وتركز الحديث حول ملف رئاسة الجمهورية ومعضلة النزوح السوري في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر منسقة الامم المتحدة التقت باسيل وبحثت معه ملفي الرئاسة والنزوح السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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