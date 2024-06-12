البستاني بعد جلسة للجنة الاقتصاد: بحثنا في موضوع  النافعة وندعو لاعطاء الموظفين حقوقهم

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام.

وقال النائب البستاني: "ناقشنا موضوع اتفاقية مدريد التي يسجل فيها العلاقات التجارية والملكيات الفكرية، وعدم التوقيع على هذه الاتفاقية قد يوصلنا الى مشاكل وما يهمنا هو تبسيط الطلبات ولبنان سينضم الى الاتفاقية".

وأضاف: "كما بحثنا في موضوع النافعة، وعودة الموظفين الى عملهم وهذا من حقهم، وندعو لاعطائهم حقوقهم. وناقشنا موضوع الفيول المغشوش ولدي تقرير من احدى الشركات اكدت لي ان الفيول غير مغشوش".

وتابع: "اما بالنسبة لمرفأ طرابلس، فقيل ان هناك تهريبا، وطالبنا بتعزيز اداري لمرفأ طرابلس وسنعمل مع وزير الاقتصاد ليكون لدينا خطة متكاملة ".

من جانبه، أشار سلام إلى أنّ "بالنسبة لموضوع الجمارك فنحن كوزارة لا نستطيع ان نطمح باقتصاد سليم ومعافى اذا كان لدينا سوق اكثر من خمسين بالمئة غير خاضع للرقابة".