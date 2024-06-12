أشار رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في كلام وجهه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى أنّه "نحن مبسوطين فيك إنك ما بتخفش من التهديدات، وعلى هذا الأساس بما إنك ما بتخفش من التهديدات، وما بتخفش من شي، فيك تدعي لجلسة انتخابات رئاسية جدية بدورات متتالية تا ننتخب رئيس للجمهورية تنفرج مع انتخابه قلوب اللبنانيين ولو من هالناحية".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لبرّي: "بما إنك ما بتخفش من التهديدات فيك تدعي لجلسة انتخابات رئاسية جدية بدورات متتالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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