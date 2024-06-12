ابراهيم استقبل القائم بأعمال دولة نيجيريا وهنأ السفير الروسي بالعيد الوطني لجمهورية روسيا

استقبل اللواء عباس إبراهيم، القائم بأعمال دولة نيجيريا في لبنان آدامو ياباني، تأتي هذه الزيارة في سياق التعارف والتواصل البروتوكولي بعد انتهاء مهام السفير السابق.

في سياق الانشطة الدبلوماسية، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية روسيا الاتحادية، قدّم اللواء عباس إبراهيم التهاني، للسفير الروسي في لبنان السيد الكسندر روداكوف وطاقم السفارة، حيث أعرب عن تمنياته بالتقدم والازدهار لروسيا وشعبها.