أعلن الجيش، في بلاغ، أنّ "قائد الجيش العماد جوزاف عون، التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور Jack Reed ورئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة General Charles Q. Brown Jr.، وفريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع رئيس الأركان الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بدعم الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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