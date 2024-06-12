الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الخاصة بمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى قطاع غزة، مما فاقم من حالة الجوع وسوء التغذية لنحو ٢ مليون فلسطيني يعيشون ظروف قاسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت مؤسسات حقوقية وإغاثية إن الاحتلال يحاصر نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، وهم يعانون حالياً من الجوع والعطش، وأن ٩٠ % من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويتم يومياً تسجيل عشرات الحالات من الأطفال مصابون بالجفاف وسوء التغذية، لافتةً النظر إلى أن كافة المواد الغذائية والأدوية نفذت مع استمرار الاحتلال إغلاق كافة المعابر، ومنها معبر رفح البري، الذي أدى إغلاقه لتفاقم معاناة أكثر من ٢٥ ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات قطاع غزة، التي انهارت منظومتها الصحية بشكل كامل، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي لها، ومنعه من تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

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