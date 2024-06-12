مستوطنون يقتحمون الأقصى والبلدة القديمة قي القدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتحم المئات من المستوطنين اليوم، البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الطرق المؤدية للبلدة القديمة، لتأمين مسيرات استفزازية للمستوطنين ستنظم اليوم، حيث تزامنت عمليات اقتحام البلدة القديمة مع تحذيرات من دائرة الأوقاف في القدس المحتلة من تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأقصى خلال الأيام القادمة في ظل دعواتهم المستمرة لتكثيف اقتحام الأقصى.

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