الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة المنقف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قالت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي.

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب أن “الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص وعدد من الإصابات في الحريق”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقال إن “الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت الإطفاء بلاغا عنه في الرابعة والثلث فجرا، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي”.

وأضاف أن “غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة”.

وتتعامل الجهات المختصة مع عشرات حالات الوفيات والإصابات بسبب حريق في عمارة في منطقة المنقف.

وأعلنت وزارة الصحة تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جراء الحريق بإصابات متفرقة، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وذكرت أن المصابين توزعوا على عدة مستشفيات في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة “تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية”.

من جهتها أفادت “قوة الإطفاء” بأن “البناء الذي حدث فيه الحريق مكون من 6 طوابق، ويعود الحريق إلى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز”.

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