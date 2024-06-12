إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 11 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى فى نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: وافي محمد أحمد 37 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحربي رمضان عطا 35 عامًا، جرح قطعي بالرأس 3 سم، وخالد محمود نصر 16 عامًا، اشتباه كسر بالركبة اليسري، ومحمد محمد أحمد 27 عامًا، جرح قطعي بالذراع الأيمن 3 سم، وعرابي محمد عرابي 20 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و علي صابر عبد ربه 22 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر خالد صالح 13 عامًا، مداشتباه كسر بالترقوه اليمنى.

كما أصيب محمد صالح محمد 18 عامًا مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد هشام عرفة 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزام محمد ماهر 24 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد عبد ربه أحمد 26 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.