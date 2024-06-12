وارسو تدعم قرار نقل بطارية صواريخ باتريوت المتمركزة في بولندا إلى أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)

دعمت بولندا القرار الذي كشف عنه مسؤولون في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نشر بطارية دفاع جوي باتريوت المتمركزة في بولندا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، باول رونسكي، إن فكرة نقل منظومة باتريوت إلى أوكرانيا هي فكرة "جيدة" ، ويتم إبلاغ الحكومة في وارسو بذلك، مضيفا أن القرار يعود إلى الإدارة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن بايدن وافق على نشر إحدى بطاريتي باتريوت الأمريكيتين المتمركزتين في بولندا الأسبوع الماضي في محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أن بايدن اتخذ القرار بعد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن النظام المعني موجود في بولندا ويمكن نشره على خط المواجهة في أوكرانيا في غضون أيام.

وإذا تأكد ذلك، فسيكون هذا ثاني نظام باتريوت أمريكي الصنع تقدمه واشنطن إلى كييف.

وأعطى بايدن الضوء الأخضر للنظام الأول قبل حوالي 18 شهرا عندما سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لأول مرة بعد غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا لمخاطبة الكونجرس الأمريكي.

كما تقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت.

ويعتبر باتريوت أحد أكثر أنظمة صواريخ الدفاع الجوي تقدما في الحرب الحديثة. ويمكن استخدامه لاستهداف الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. ويمكن للقذائف الدفاعية أن تضرب أهدافا على مسافة حوالي 100 كيلومتر على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا.

كما زودت ألمانيا أوكرانيا بنظامين من هذا النظام وتعهدت بإرسال نظام آخر. وتفقد زيلينسكي، الذي كان في برلين يوم الثلاثاء لحضور مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، الجنود الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم حاليا في ألمانيا لاستخدام باتريوت.