10 آلاف طن يوميًا.. ملياردير أسترالي يقترح خطة لإدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اقترح الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس مؤسسة مينديرو الخيرية، بناء نظام بوابة آمن على الحدود بين إسرائيل وغزة، ويقول إنه يمكن أن يسمح بتسليم 10 آلاف طن متري من المساعدات الغذائية يوميا إلى الفلسطينيين في القطاع الذي دمرته الحرب.

وقدم فورست، اقتراحه أمس الثلاثاء، في قمة طارئة حول غزة في الأردن، كما تعهد بمبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني الأردني من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات إلى غزة.

وقال: "في الوقت الحالي، يتحمل الشعب الأردني عبئاً كبيراً من خلال قيادة الطريق الوحيد الأكثر فعالية إلى غزة إنني أعتزم تخفيف أعبائهم".

وعرض الموقع الرسمي للملياردير الأسترالي، فيديو قال فيه إن "الخطة الأكثر طموحا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك".