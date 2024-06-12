امتحانات الإحصاء والاقتصاد يرسمان الابتسامة على وجوه طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

سادت حالة من السعادة بين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لسهولة امتحانات مادتي الإحصاء والاقتصاد.

وأكدت الطالبة جنا شعبان، أن أسئلة مادتي الإحصاء والاقتصاد جاءت سهلة ومباشرة، وتراعي الفروق الفردية، مشيرة إلى أن أسئلة امتحانات المواد الغير مضافة للدرجات تعد بداية مبشرة، وتسهم في زيادة الدافعية للإقبال على مذاكرة المواد المقبلة.

وقالت الطالبة أميرة أحمد،: "إن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة للوقت، ومراعية لكافة المستويات".

وأضاف إبراهيم أحمد، أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي، ومعظمها في مستوى الطالب المتوسط.

فى السياق ذاته، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى متابعة لجان الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدًا أن الغرفة لم تتلقى أي شكاوى من الامتحانات، ولم يجري رصد أي تجاوزات داخل اللجان.

وأكد أن جميع اللجان بدأت الامتحانات في الوقت المحدد، وانتهت في الوقت المحدد، وحرص الجميع على توفير الهدوء للطلاب خلال أداء الامتحانات، ولم يجري تلقي شكاوى من الطلاب بشأن سير وانتظام الامتحانات.

وأدى اليوم الأربعاء 1128 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي الإحصاء والاقتصاد، خلال فترتين داخل 8 لجان على مستوى المحافظة، ونظمت الأجهزة الأمنية عملية دخول الطلاب للجان، وجرى تفتيشهم بالعصا الإلكترونية خلال المرور بالممرات الخاصة بدخول اللجان.