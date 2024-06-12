مجلس الذهب العالمي: ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الذهب بـ 12.1 طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو قد أظهرت ارتفاع صافي التدفقات النقدية الداخلة للصناديق بمقدار 12.1 طن ذهب، وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 15.1 طن ذهب.

ووفق بيان اليوم الاربعاء، فإنه خلال شهر مايو الماضي ارتفع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب بمقدار 8.2 طن وهو أول ارتفاع شهري للتدفقات منذ شهر مايو 2023.

وتشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تغيرات طفيفة خلال جلسة اليوم بعد أن سجلت يومين من الارتفاع، ولكن بشكل عام يبقى التذبذب والتداولات العرضية هي المسيطرة على أداء المعدن النفيس في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض طفيف خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2310 دولار للأونصة.

كان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2316 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2312 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب ارتفاع منذ تسجيل أدنى مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي عند 2286 دولار للأونصة ليتعافى الذهب منذ بداية الأسبوع ولكن تبقى التداولات تحت المستوى 2315 دولار للأونصة.

وتصدر اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي ومن شأن هذه الأحداث أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب العالمي.

ووفق البيان، فإن ارتفاع معدل التضخم بأعلى من التوقعات سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب لأنه سيقلل من فرص خفض الفائدة هذا العام من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من التوقعات خلال شهر مايو، مما يزيد من دعمه للنمو الاقتصادي ولمعدلات التضخم.

وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، بينما حتى الآن تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.

يعلن اليوم البنك الفيدرالي الأمريكي عن مخطط النقاط لتوقعات أعضاء البنك الفيدرالي، وفي حال توقع الأعضاء خفض الفائدة مرتين هذا العام سيكون هذا بمثابة نظرة متشائمة من قبل الأعضاء مما سيزيد من توقعات الأسواق بخفض الفائدة وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب.

وحسب البيان، يتداول الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أسابيع والتي سجلها خلال جلسة الأمس وفقاً لمؤشر الدولار وسط ترقب الأسواق أيضاً لأحداث اليوم قبل اتخاذ مراكز جديدة على الدولار والتي من شأنها أن تؤثر على تداولات الذهب.