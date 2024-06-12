طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: "امتحان الاقتصاد كان فيه نقاط صعبة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وأكد الطلاب، أن امتحان الاقتصاد كان مناسبا لكنه كان يتضمن بعض النقاط التي تميز الطالب المتميز عن غيره، بينما جاء امتحان الإحصاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، وهو ما رسم البهجة والفرحة على وجوه الطلاب والطالبات عقب الخروج من لجان الامتحانات.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، وسط أجواء تأمينية مشددة من قبل رجال أمن القليوبية تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لتوفير حالة من الهدوء في محيط اللجان للطلاب.