شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك رؤية واضحة للتلاحم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس التنسيقية.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، أن مرور ست سنوات على تأسيس هذه التنسيقية يمثل فترة من التضحيات والعطاء، وهي فترة شهدت جهوداً مضنية وعمل مستمر من قبل شباب الأحزاب والسياسيين، الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص على دعم الدولة المصرية وتمكين شبابها وتحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات.

وأوضح حزب المؤتمر، أن التنسيقية شريكًا مهمًا في المسيرة السياسية والاجتماعية لمصر، حيث قدمت دعمًا فعّالًا للدولة المصرية في تحقيق أهدافها وتعزيز استقرارها، وبفضل جهودها، تمكنت التنسيقية من تحفيز الشباب وتمكينهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكد حزب المؤتمر، أهمية دور التنسيقية في تعزيز الحوار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، ونعبر عن تقديرنا العميق لكل من ساهم ولا يزال يساهم في نجاح مسيرة التنسيقية.

وهنأ الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمرور ست سنوات على تأسيسها.

وأكد غنيم ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت للجميع نجاحها في تقديم مجموعة من الشباب المصري الحزبي والمستقل، الطامح لخدمة بلاده، بعد أن تم إعدادهم إعدادا رائعا، ليكونوا قادة سياسيين ونواب ورجال دولة على قدر عالى من الكفاءة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الشباب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يدركون حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن، ومن هنا يأتى حرصهم على إعلاء المصلحة العامة، وأنهم كانوا وسيظلون خير عوناً لمصر في اجتيازها والتغلب على جميع التحديات التي تواجهها.

وأكد غنيم، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استطاعت من خلال رؤية واضحة، تحقيق التكامل والتلاحم بين الشباب المصري المنتمي للأحزاب السياسية، وغير المنتمي، لتمثل بذلك أول حالة حوار حقيقي في مصر، يفسح فيه المجال لكل الآراء المختلفة، ويسمع لها في تناغم يستهدف مصلحة الوطن العليا، وأنهم باتت حقيقة واقعة في حياتنا السياسية والحزبية والبرلمانية، وأصبحت لاعبا أساسياً يتطلع للانضمام إليه الكثيرين من شبابنا الراغب في خدمة بلاده.