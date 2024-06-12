شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الصحافة الفلسطينية قدَّمت أكثر من 150 شهيدًا خلال العدوان والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الفلسطينية قدَّمت أكثر من 150 شهيدًا خلال الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف البلشي خلال كلمة له على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي الصحفيين المصريين والصحفيين الفلسطينيين، أن الصحافة الفلسطينية أرسلت رسالة للجميع مفادها كيف تكون الصحافة سلاحًا في يد الأوطان، متابعا :"تلك الرسالة كانت إلهامًا مهنيًّا ووطنيًّا وهو الانتصار المعلن الأول في هذه الحرب في مواجهة وكالات الأنباء العالمية، لأن الصحفي الفلسطيني قرَّر أن يدفع الكثير من دمائه ودماء أبنائه لنقل الحقيقة".

ولفت الى أن الاتفاقية يبدأ تطبيقها منذ لحظة توقيعها، بدءً من الآن وبخصوص الدورات سيكون مخصص جانب منها لكل الصحفيين الفلسطينيين مع فتح الباب لهم بنفس الشروط للصحفيين المصريين.

وكشف عن اقتراح معروض لتخصيص جائزة للصحفيين الفلسطينيين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية وأوجه أخرى للتعاون، في لجان الشركة بلجان التحقيق الدولية.