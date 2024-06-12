شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر وإعلامها يساندان شعبنا منذ اليوم الأول للحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الفلسطينيين يكنون كل التقدير للشعب والإعلام المصري، إذ كانوا مساندين للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب.

وأضاف ناصر خلال كلمة له على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين نقابتي الصحفيين المصريين والصحفيين الفلسطينيين، أن نقابة الصحفيين المصريين كانت في مقدمة الصفوف لمساندة الصحفيين الفلسطينيين في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن اتفاقية التعاون المشتركة بين النقابتين تتضمن مواد وبنود لم يحصل عليها أي صحفي عربي في مصر وفقط الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا المميزات التي يأخذها الصحفي المصري هي مثل الصحفي المصري، متابعا :"هذا يوم تاريخي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا 200 صحفي فلسطيني على الأراضي المصرية ويمكنهم المشاركة في الدورات والعلاج وعدد من الموضوعات الأخرى”.