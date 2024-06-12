مراقبو الاقتصاد بالنبطية نظموا جولة تفتيشية على محال الحلويات والمطاعم والملاحم والخضار والفاكهة والعصائر

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأنه بطلب من محافظ النبطية هويدا الترك قامت دورية مشتركة لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية ومراقبي مصلحة الصحة في المحافظة بحضور حبيب نصرالله مكلف من قبل محافظ النبطية ورئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية ألإقليمية في النبطية بجولة تفتيشية على محال الحلويات والمطاعم والملاحم والخضار والفاكهة والعصائر في مدينة النبطية الساحة العامة وذلك قبل حلول عيد الأضحى للكشف على المنتجات والبضاعة المعروضة والتأكد من سلامة الغذاء ونظافة المكان وحسن التخزين والتبريد في المعامل والمستودعات وإعلان الأسعار ونسب الارباح وقد وجه إنذارات وتعهدات خطية للبعض بضرورة التقييد بالمعايير الصحية على أن يعاد الكشف لاحقاً للتأكد من إلتزامهم بالقوانين

كما انه إستكمل مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتهم التفتيشية في النبطية حي البياض وبلدات كفرتبنيت الدوير عربصاليم وبلدات دبين وبلاط قضاء مرجعيون على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات للتأكد من كيلها ورصرصتها وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في النبطية لعدم إعلان الأسعار وتخطيه لنسب الأرباح.