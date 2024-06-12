أبي خليل بعد اجتماع "لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي": اتفقنا على تشكيل قوّة ضاغطة لانهاء الفراغ الرئاسي

دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، بعد لقاء التكتل مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، إلى "اتفقنا على المتابعة والتنسيق مع الكتل التي تتلاقى معنا لتشكيل قوة ضاغطة باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإعادة انتظام العمل بالدولة، وسيكون لنا بالأسبوع المقبل وبعد الأعياد اجتماعات لمتابعة الخطوات اللازمة".

من جانبه، تحدث النائب هادي أبو الحسن بعد اللقاء حيث أشار إلى أنّه "من الضروري أن تتوفر الارادة للعبور إلى الاستحقاق الرئاسي ونعمل على تشكيل قوة ضاغطة ايجابية للتشاور".

وقال: "لا يستطيع اللبنانيون وحدهم انجاز الاستحقاق الرئاسي وعلينا انضاج الظروف المؤاتية لنلاقي اللحظة الاقليمية والدولية المناسبة".